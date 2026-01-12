Ali Can POLAT

AKP iktidarının ekonomi politikaları sonucu emekçinin yoksulluğu her geçen gün daha da derinleşti. Gelir dağılımındaki uçurum derinleşti, ücretli çalışanların gelirleri erirken patronların kazançları arttı. Yükseköğretim mezunlarında yoksul sayısı da yoksulluk oranı da arttı. Bu durum Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine de yansıdı. Başkanlık sisteminin hayata geçtiği 2018’den bu yana işverenlerin geliri yaklaşık 14.2 kat artarken ücretli çalışanların geliri 12.7 kat arttı. Yükseköğretim mezunlarında yoksul sayısı yüzde 80 arttı. Türkiye’de okumuş, beyaz yakalı, orta sınıf ekonomik olarak bir çöküş içerisinde. Muhalefetin defalarca zararları konusunda uyardığı başkanlık sistemi de bu çöküşü hızlandırdı. Özellikle ekonomideki krizin derinleştiği 2018 yılından bu yana gelir dağılımı bozuldu, toplumda zengin ve yoksul sayısı arttı, orta sınıf adeta eridi.

PATRONA VURMADI

Medyan gelirin yüzde 60’ına göre hesaplanan yoksul sayısında yüksek öğretim mezunu yoksulların sayısı 2018’de 351 bindi. Bu rakam 2025 verilerinde yüzde 80 artışla 633 bine yükseldi. Yine medyan

gelirin yüzde 60’ına göre hesaplanan yoksulluk oranında yüksek öğretim mezunlarının yoksulluk oranı 2018’de yüzde 3.7’yken 2025’te yüzde 4.6’ya yükseldi.

Öte yandan TÜİK’in gelir dağılımı istatistiklerinde işverenlerin kazançları karşısında ücretli çalışanların gelir artışlarının ne kadar yetersiz kaldığı da görüldü. Bu verilere göre 2025’te işverenlerin gelirleri 2018’e göre 14.2 kat artışla ortalama 1 milyon 264 bin TL’ye çıktı. Buna karşın ücretli çalışanların gelirleri aynı dönemde 12.7 kat artışla 399 bin 920 TL oldu.