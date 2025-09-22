Aydın’da yaşayan bir kişi, arkadaşına ait telefon numarasını Instagram’da açtığı sahte hesap üzerinden “Selam, ben ciddi evlilik istiyorum. Ciddi olanlar arasın” notuyla paylaştı.
Paylaşım sonrası mağdur, farklı kişiler tarafından aranınca şikâyette bulundu.
Kimliği tespit edilen şüpheli hakkında “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan dava açıldı. Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi sanığı beraat ettirdi.
Ancak İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, eylemin “özel hayatın gizliliğini ihlal” kapsamında olduğunu değerlendirerek sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Sanığın temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, istinaf mahkemesinin kararını usul ve yasaya uygun bularak oy birliğiyle onadı.
Kararda, yargılama sürecinin doğru yürütüldüğü ve verilen cezanın hukuki dayanağının bulunduğu vurgulandı.