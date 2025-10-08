Bölgede, 1930’da inşa edilen Dış Ticaret Temsilciliği binasının bulunduğu alan, “Riskli yapı” kapsamında yıkılmıştı. Arazi 2013’te Kaya Turistik Tesisleri Titreyengöl Otelcilik şirketine satıldı. Satış dönemin ABB Başkanı Melih Gökçek ile Rus oligarklar arasında gerçekleşti.

Rusya Milli Emlak Müfettişleri, satışın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava açtı. Süreç devam ederken, 1 Ekim 2025’te Çevre Bakanlığı tarafından askıya çıkarılan plan değişikliği, arazideki kriterleri değiştirdi. Atatürk Bulvarı üzerine olan yapı kodu, bir arka bölgedeki Tunus Caddesi üzerine alındı. Bu değişiklik, 15 Ekim’e kadar askıda kalacak ve itiraz edilmezse, ruhsat verilecek.

Kent belleğine darbe

Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası da yapılaşmaya karşı çıkıyor. Cumhuriyet’in mirası olan bu güzergah üzerinde yükselen rant projeleri, kentin belleğine vurulan bir darbe olarak görülüyor. Yapılacak proje ile bölgedeki yoğunluğun ve trafiğin artması bekleniyor.