Olay, dün öğle saatlerinde Yenimahalle ilçesine bağlı Çiğdemtepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sürücü, köpeği kamyonetin arkasına boynundan bağlayarak ilerledi.
Yerde sürüklenen köpeği fark eden vatandaşlar aracı durdurarak duruma müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yaralı köpek, belediyeye ait veteriner kliniğine götürülerek tedavi altına alınırken, çevrede toplanan vatandaşların tepkisini çeken sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.