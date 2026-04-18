Trendyol Süper Lig'in 30 haftasında Lider Galatasaray, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı Sözcü Spor'da....
Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu:
Gençlerbirliği: Ricardo, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashıru, Hanousek, Oğulcan, Koita, Göktan, Tongya, Nıang
Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi
Sarı-Kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, 2 maç aranın ardından Mauro Icardi'ye tekrar ilk 11'de şans verdi. Victor Osimhen ise karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.
TEK İSİM SINIRDA
Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, sarı kart sınırında bulunuyor. Eren, sarı kart görürse 31. haftadaki Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray, başkent temsilcisini Süper Lig'deki müsabakadan 4 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk edecek. 22 Nisan Çarşamba günü oynanacak mücadele RAMS Park'ta oynanacak.