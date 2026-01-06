FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel Netanel Holon ile Trapani Shark arasında Bulgaristan'da oynanan karışlaşmaya İtalyan ekibinin yaşadığı kriz damga vurdu.

İtalya Ligi’nin bir dönem iddialı takımları arasında olan Trapani Shark, yaşadığı ciddi mali kriz nedeniyle bir kez daha sorun yaşadı. Hapoel Netanel Holon ile oynanan maça yalnızca 5 oyuncu götürebilen İtalyan ekibi ilk çeyrekten sonra maça devam edemedi.

İlk çeyreğin son bölümünde 2 oyuncu ile sahada mücadele eden Trapani Shark, 38-5 geride olduğu maça devam edemedi ve parkeden mağlup ayrıldı.

YAPTIRIM BEKLENİYOR

Öte yandan FIBA kurallarına göre her takım, maç kadrosuna en az 10 oyuncu dahil etmek zorunda. Bir maça 10’dan daha az oyuncuyla çıkan takımlar için disiplin soruşturması ve idari para cezası gibi işlemler uygulanabiliyor.

Lisans sorunu sebebiyle çoğu oyuncusuyla yollarını ayırmak durumunda kalan ve hafta sonu İtalya Ligi’nde Virtus Bologna maçına çıkmayan Shark'ın ligde şimdiye kadar 8 puanı silindi. Trapani ekininin söz konusu koşullarda sezona devam etmesi mümkün gözükmüyor