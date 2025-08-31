CHP’nin 15 Eylül’deki “mutlak butlan” davası yaklaştıkça Ankara kulisleri de hareketlendi. İktidar, belediye operasyonları ile sıkıştırılmaya çalışılan ancak tüm anketlerde birinci çıkmaya devam eden CHP’nin yükselişini engelleyemedi.

SEÇİME HAZIRLIK

Ankara kulislerinde iktidarın “mutlak butlan” kararı çıktığı taktirde ana muhalefet içinde doğacak boşluktan yararlanıp, “Baskın seçimi gündeme getirebileceği’’ değerlendiriliyor. CHP için kritik Eylül süreci yaklaşırken, 38. Olağan Kurultay ve İstanbul Kongresinin iptali istemli davalar 15 ve 21 Eylül’de görülecek. 15 Eylül’deki duruşmada “mutlak butlan” kararı çıkarsa, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultay hükümsüz kalacak ve parti Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki eski yönetime geçecek.

Seçime hazırlık göstergeleri arasında “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, MHP lideri Bahçeli’nin başlattığı “Terörsüz Türkiye” söylemine sarılması, savunma sanayi yatırımları, Merkez Bankası’nın rezerv biriktirmesi, Hazine’nin 622 milyar lira borçlanması, iktidarın ‘Güçlü Türkiye’ söylemini yeniden ön plana çıkarmasına dikkat çekiliyor.

Erken seçim için Meclis’te 360 milletvekilinin ‘Evet’ oyu vermesi gerekiyor. Meclis’te seçim kararı alınırsa Erdoğan’a da, 3. kez adaylık yolu da açılacak. Meclis’te Cumhur İttifakı’nın 319 sandalyesi bulunuyor.

Butlan kararı çıkarsa ne olacak?

CHP davasından “mutlak butlan” kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu ile birlikte değişim kurultayından önceki Parti Meclis’i göreve geri gelecek. Kılıçdaroğlu’nun görevi kabul etmemesi mümkün değil ancak bir süre sonra kurultayı toplayarak genel başkan seçimine gitmesi bekleniyor. Bu ‘makul süre’ tamamen PM üyelerinin ve genel başkanın inisiyatifinde olacak. Mevcut yönetim mümkün olan en kısa sürede kurultayın toplanması gerektiğini belirtirken, parti içi muhalefet partinin toparlanması için en az bir yıllık bir süreç gerektiğini savunuyorlar.