Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Hakkari merkezli Van ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 64 kilo 200 gram skunk ele geçirilirken, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. BAŞKOMİSER TUTUKLANDI Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir başkomiserin de bulunduğu 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

