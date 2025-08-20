Bir dönemin sevilen dizilerinden 'Baskül Ailesi'nin 'Fidan'ı Gamze Gözalan'ın son halini gören çok şaşırıyor.

Dizide evin kilolu üyesi olarak tanınan Gözalan, mide ameliyatı sonrası 160 kilodan 59 kiloya düştü.

Şimdilerde 61 yaşında olan oyuncu, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Ben ne kadar kendimle barışık gözüksem de hiçbir zaman barışamadım. Hep güzel kadın olmak istedim" demişti.

Gözalan, oyunculuğu tamamen bıraktığını ve sektöre küstüğünü de şu sözlerle dile getirmişti: "Kilolarım hayatımdan 15 yılı aldı götürdü. Oyunculuğu tamamen bıraktım çünkü sektöre küstüm."