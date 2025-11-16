Başrolünde uzun bir aradan sonra setlere dönen Engin Akyürek’in yer aldığı dizide, reytingleri yükseltme hedefiyle kritik bir karar alındı. Yapım tarafından yapılan açıklamada, dizinin yönetmeni Yağız Alp Akaydın ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Böylece Bereketli Topraklar’da ilk ayrılık erken geldi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN OYUNCULUK ELEŞTİRİLERİ

Belçim Bilgin de tıpkı Akyürek gibi yıllar sonra kamera karşısına Bereketli Topraklar ile dönmüştü. Ancak oyuncunun performansı sosyal medyada tartışma yarattı. Özellikle Adana şivesiyle konuştuğu sahneler, izleyicilerin yoğun eleştirisini çekti.

Sosyal medya kullanıcıları, “Bugüne kadar gördüğüm en kötü oyunculuk”, “Şive korkunç, role hiç yakışmamış” gibi yorumlarla memnuniyetsizliklerini dile getirdi. Belçim Bilgin cephesinden ise eleştirilere karşı herhangi bir açıklama yapılmadı.