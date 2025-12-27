Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland dünya gündeminde yerini koruyor. İsrail Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Somaliland’ın sözde Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi’nin karşılıklı olarak tanıma kararını imzaladığı bildirildi.

TANIYAN TEK ÜLKE İSRAİL

Özellikle Doğu Akdeniz ve Kıbrıs gündeminde Türkiye karşıtı politikalar sergileyen İsrail, Somaliland'ı tanıyan tek ülke konumunda.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, tarafların imza anına ilişkin görüntülü görüşmeleri de paylaşıldı. Netanyahu, Abdullahi’yi resmi bir ziyaret için İsrail’e davet etti.

DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAF

Öte yandan, İsrail'in kararının ardından Somaliland'da başlayan kutlamalar da devam ediyor. Bölge halkında bazıları sosyal medyada İsrail bayrağı ile fotoğraflarını paylaşıyor. Başörtülü bir kadının İsrail bayrağı ile çektiği fotoğraf gündem oldu.