Derneğin Türkiye genelindeki 60’ıncı, Adıyaman’daki 3’üncü anaokulu Mimarsinan Mahallesi’nde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa katılan Gülben Ergen’in vatandaşlarla halay çektiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Görüntülerle ilgili paylaşımlarda, Ergen’in yanındaki kadının elini başörtülü olduğu gerekçesiyle bıraktığı, çevresindekilerin ısrarına rağmen el ele tutuşmadığı iddia edildi.

'CAHİLER ORDUSU ZAVALLISINIZ'

Tepkilerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ergen, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Benim için insanlar iyi ve kötü diye ayrılır. Halay çeken genç kızlarımızla dalıp gitmişim. ‘Elini tutmadığım kadın’ diye bir şey olamaz. Kötü niyetinizde boğulun! İnsanları ne giydikleri ya da giymedikleri üzerinden yargılamam. Yargılayan cahiller ordusu zavallısınız!” ifadelerini kullandı.

Ergen aynı gün başörtülü kadınlarla çekildiği samimi pozları da paylaştı.