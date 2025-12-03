Geçtiğimiz yıllarda tesettürden çıkacağını açıklayarak dikkat çeken rallici Burcu Çetinkaya Mehmet Fatih Bucak'tan da boşanmıştı. Gözlerden uzak bir hayat süren eski rallici sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Burcu Çetinkaya, Suudi Arabistan Rallisi’nde WRC3 klasmanında dördüncü olarak Dünya Ralli Şampiyonası’nda puan alan ilk Türk kadın pilot oldu. Kopilotu Fabrizia Pons ile yarışan ekip, zorlu çöl etaplarında mücadele ederek yarışın tek kadın takımı olarak hem performanslarıyla hem de duruşlarıyla ilham verdi.

Burcu Çetinkaya'nın son haline de sosyal medyada ilgi vardı. Başarılı sporcunun paylaşımlarına tebrik mesajları yağarken son haline de beğeni yağdı.