Herkesin parmak izi kendine özeldir. Ve bu parmak izleri kişiliğiniz hakkında çok mesaj veriyor. Özellikle başparmakların sizin hakkınızda çok şey söylediğinizi biliyor muydunuz? İşte başparmakların yapısına göre kişiliğiniz

Kişiliğinize dair detayları öğrenmek isteyenler sadece başparmaklarınızdan yola çıkarak bilgi edinebilirler. Özellikle başparmağınızın şekli sandığınızdan daha fazla detay içeriyor.

A TİPİ BAŞPARMAK

A tipi başparmağına sahip olanlar sınırları zorlayan insanlardır. Ulaşmak istediklerinin daha fazlasına ulaşmak için çabalarlar. Ve oldukça takıntılıdırlar.

B TİPİ BAŞPARMAK

B tipi başparmağına sahip olanlar ise konfor alanlarının dışına çıkmak istemeyen tiplerdir. Genelde alçakgönüllüdürler. Arkadaşlarına ve sevdiklerine değer verirler. Onlar için ellerinden gelen her şeyi yaparlar.

C TİPİ BAŞPARMAK

Bu başparmak yapısına sahip olanlar genelde güvensiz insanlardır. Başkalarının üzerinden geçinirler ve güven vermezler.

D TİPİ BAŞPARMAK

En sabırlı kişilerdir. Ve kendilerini her konuda tutma yeteneğine sahiplerdir. Özellikle iş hayatlarında başarılı olurlar.

E TİPİ BAŞPARMAK

Bu kişiler sert ve cılız bir yapıya sahiptirler. En kötü durumlarda bile en iyisini yapmak için uğraşırlar. Ve ilerlemekten asla kendilerini alıkoymazlar. Sır paylaşmak için güvenilir kişilerdir.