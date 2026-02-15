Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve İş İnsanı Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu DEARSAN ile Katar Deniz Kuvvetleri arasında imzalanan proje kapsamında inşa edilen AL GHARIYAH (Q52) gemisinin denize iniş töreni gerçekleştirildi. Sac kesimi 22 Kasım 2024’te yapılan hücumbotların ilki AL WAKRAH (Q51) ise 17 Kasım 2025’te başarıyla havuzlanarak suya indirilmişti. İkinci geminin de denizle buluşmasıyla projede önemli bir eşik daha aşılmış oldu.

Törene Türk ve Katar Deniz Kuvvetleri heyetlerinin yanı sıra DEARSAN Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Murat Gordi katıldı.

Heyet, ilk gemi AL WAKRAH (Q51)’ta incelemelerde bulunmasının ardından AL GHARIYAH (Q52)’nin denize indirme törenine iştirak etti. Başarılı suya indirme sürecinin ardından projede bir sonraki aşama olan donatım faaliyetlerine geçilmesi planlanıyor.

KÖRFEZ'İ KORUYACAK

21 Haziran 2023’te Doha’da imzalanan sözleşme kapsamında yapımı süren hücumbotlar; 50,76 metre tam boy, 9,53 metre genişlik ve 2,10 metre su çekimine sahip olacak. Azami 36 knot sürat ve 1000 deniz mili menzil kapasitesiyle tasarlanan platformlar, modern muharebe ihtiyaçlarına uygun sensör ve silah sistemleriyle donatılacak; Basra Körfezi, Umman Körfezi ve Arap Denizi’nde etkin görev icra edecek şekilde Katar’ın bölgesel deniz güvenliği kapasitesine katkı sağlayacak.

'MEMNUNİYET DUYDUK'

Törene katılan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl de "Bugün, Tuzla’mızın denizcilik ve savunma sanayii alanındaki güçlü konumunu bir kez daha pekiştiren anlamlı bir törene katılım sağladık. Değerli İş İnsanı Aziz Yıldırım'ın davetiyle Dearsan Tersanesi’nde gerçekleştirilen denize indirilen yeni hücumbot gemisinin töreninde yer alarak, ilçemizin denizcilik sektöründeki yatırımlarına ve üretim gücüne destek olmaktan büyük memnuniyet duyduk" ifadelerini kullandı.