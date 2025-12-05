Futbolda bahis soruşturmasında ikinci dalga operasyonu bugün gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında aralarında eski kulüp başkanı, futbolcuların olduğu gözaltındaki 35 isimden dikkat çeken isimlerden biri de futbol yorumcusu Ahmet Çakar oldu.

GÜRLEK AHMET ÇAKAR'I MI KAST ETTİ?

Ahmet Çakar ve eşi de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek daha önce futbolda bahis operasyonuna dair daha önce "Herkes kendi ismiyle bahis oynamıyor, birinci derece aile üyelerine de bakıyoruz. Bir yorumcusunun eşi üzerinden bahis oynadığını tespit ettik." açıklamasını yaptı.

Gürlek'in "Bir yorumcusunun eşi üzerinden bahis oynadığını tespit ettik." sözleriyle kast ettiği ismin Ahmet Çakar olup olmadığı merak konusu oldu.