Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik 'konser' soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

Savcılık, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu'na soruşturma açmak için İçişleri Bakanlığı'ndan izin istedi.

YAVAŞ, SÖZCÜ'YE KONUŞTU

Mansur Yavaş'a, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istendiği haberi büyük yankı uyandırdı. Dürüstlüğüyle bilinen Yavaş'ın böyle bir soruşturmaya dahil edilmesi şaşkınlık yarattı.

ABB Başkanı Yavaş, Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün sorusu üzerine, "Konuyu yeni öğrendim, ancak içeriği konusunda fazla bir bilgiye sahip değilim. Bunu öğrendikten sonra; yarın sabah konuyu inceleyeceğim" dedi.

Mansur Yavaş soruşturmaya dahil edileceğine ilişkin iddialara ise yarın yazılı bir açıklamaya yanıt vereceğini söyledi.

SORUŞTURMA

Konser soruşturmasıyla ilgili konu gündeme geldiğinde Yavaş, müfettişleri görevlendirmiş ve bir kamu zararı olmadığı belirlenmişti.

Savcılık ise bilirkişi raporuna dayanarak İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit etmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçundan tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.