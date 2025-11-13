İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından gönderilen yazıda, CHP’nin “seçimlerin güvenilirliğini ve demokratik düzeni etkilemeye yönelik sistematik müdahalelerde bulunduğu” öne sürüldü.



ANAYASA'YA ATIF



Yazıda Anayasa’nın, siyasi partilerin uyacakları esaslara ilişkin 68, siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin 69’uncu maddelerine atıf yapıldı.



Yazıda “2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 101’ inci ve devamı maddeleri, siyasi partilerin demokratik ve anayasal düzeni ihlal eden, suç gelirleriyle finanse edilen veya hukuka aykırı yollardan elde edilen malvarlıklarını parti tüzel kişiliğine mal eden eylemlerinin temelli kapatma sebebi olduğunu açıkça düzenlemiştir” denildi, gereğinin yapılması istendi.