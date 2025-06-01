Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geçtiğimiz aylarda oluşturduğu ekip ile başlattığı denetimler tüm hızıyla devam ediyor.

Son 5 yıla dönük yapılan taramalarda 9 bin 150 tapu devir işleminde gerçek satış bedelinin bildirilmediğini tespit eden Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), söz konusu taşınmazları satan ve alan taraflara tebligat gönderdi.

BAŞVURU YAPMAYAN CEZASIZ ÖDEME HAKKINI KAYBEDECEK

GİB, konuya ilişkin pişmanlık hükümlerinden nasıl yararlanacağını gösteren bir genelde yayımlarken, yapılan açıklamada verilen süre içerisinde pişmanlık başvurusu yapmayan kişilerin gerçek tapu harcının yüzde 25'i oranında ilave vergi ziyaı cezası ödeyeceği belirtildi.



Verilen süre içerisinde pişmanlık başvurusu yapan mükellefler ise yüzde 25'lik vergi ziyaı cezası ödemekten kurtulacak. Yalnızca aylık yüzde 4,5 oranında gecikme faizi ödeyecek.

GİB'in yayınladığı genelgede şöyle denildi:

"Başkanlığımıza intikal eden olayların incelenmesinden, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesi kapsamında tapu harcına esas değeri pişmanlık hükümlerine göre beyan eden mükellefler hakkında bu Kanun hükümlerine göre usulsüzlük cezası tatbik edilip edilmeyeceği hususunda tereddüt yaşandığı anlaşılmıştır.

492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin 1/20 numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca, gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden devir eden ve devir alandan ayrı ayrı harç alınacağı düzenlenmiştir.

İlgide kayıtlı iç genelgede;

Söz konusu hüküm uyarınca gayrimenkullerin devir ve iktisabı sırasında aranılan tapu harcı için taraflarca bir beyanname verilmemesine rağmen, gayrimenkulü devir eden ve devir alan şahısların beyanına göre doldurulan belge esas alınarak tarh ve tahakkuk ettirildiği ve yine bu tutar dikkate alınarak tahsil edildiği,

213 sayılı Kanunun 371 inci maddesi hükmünden "beyana dayanan vergiler" için yararlanılabildiği, hususlarına yer verilerek, tapu harçları için mükelleflerin 213 sayılı Kanunun 371 inci maddesinde yer verilen hükümlerden yararlanılabileceği açıklanmıştır.

Diğer taraftan, 213 sayılı Kanunun 352 nci maddesinde; vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması I inci derece usulsüzlük olarak tanımlanmış ve Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde yazılı cezaların uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Pişmanlık talebinde bulunulması halinde...

Usulsüzlük cezası kesilmesi ile ilgili hükümde, vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması fiil olarak tanımlanmış olup, tapu harcı hesaplanmasına esas alınan değerin düzeltilmesine ilişkin pişmanlık beyanlarının vergi ve harç beyannamesi ile yapılmaması nedeniyle usulsüzlük cezası kesilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, söz konusu beyanların;

Pişmanlık talepli olarak yapılması durumunda tapu harcının pişmanlık zammı, Pişmanlık talebinde bulunmadan yapılması durumunda tapu harcının vergi ziyaı cezası kesilmek ve gecikme faizi, uygulanmak suretiyle tarh ve tahakkuk ettirilmesi gerektiği tabiidir."