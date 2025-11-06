Emeklilik planı yapan vatandaşlara uzmanlardan önemli bir uyarı geldi. Borçlanma başvurularının 1 Ocak’tan sonra ciddi oranda zamlanacağı belirtilirken, vatandaşların 31 Aralık’a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yaparak mevcut tarifeden yararlanabileceği vurgulandı.

Uzmanlar, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücretin artışıyla birlikte borçlanma tutarları yükselecek. Yüzde 30 civarında bir enflasyon artışı beklentisi var. Bu durumda borçlanmalar da aynı oranda artacak. Yani yeni yılda bu rakamların yükselmemesi imkânsız. Erken davranmakta büyük fayda var” dedi.

Uzmanlara göre borçlanma tutarlarını artıracak iki kritik etken var:

-Yeni torba yasa ile borçlanma oranının %32’den %45’e çıkması,

-Asgari ücret artışıyla primlerin otomatik olarak yükselmesi.

Bu iki etki birleşince, askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanmasında yüz bin lirayı aşan farklar oluşacak. Uzmanlar, “Ocak’ı bekleyen çok ciddi kayba uğrayabilir” uyarısında bulunuyor.

ASKERLİK, DOĞUM VE BAĞ-KUR BORÇLANMALARINDA FARK BÜYÜK

Mevcut durumda 18 aylık askerlik borçlanması yapan bir kişi 149.791 TL ödüyor.

Ancak yasa değişikliği ve asgari ücret artışı sonrası bu tutar 270.000 TL’ye kadar yükselebilecek.

Aynı şekilde 2 yıllık borçlanma 200 bin lira seviyesinden 360 bin TL’ye çıkabilir.

Bağ-Kur ihya borçlanması yapan bir esnaf bugün 1 yıl için 108 bin TL öderken, yeni yılda bu tutar 180 bin TL’ye kadar çıkacak.

Doğum borçlanması oranı değişmese de asgari ücret artışı nedeniyle 57 bin TL’ye kadar fark oluşması bekleniyor.

E-DEVLET'TEN BAŞVURU YAPMAK KOLAY VE ÜCRETSİZ

Uzmanlar, vatandaşların panik yapmaması gerektiğini ama başvuru tarihinin belirleyici olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar , “Şu anda ödeme yapamayan vatandaş bile e-Devlet üzerinden ücretsiz başvuru yaparak bugünkü tutarları sabitleyebilir. Başvurunun ardından birkaç ay içinde ödeme yapılabiliyor. Ödemeseniz bile başvurunun bedeli yok. Başvurun, paranız cebinizde kalsın” ifadelerini kullandı.

SON TARİH 31 ARALIK

e-Devlet üzerinden yapılacak borçlanma başvurularında 31 Aralık 2025 son tarih olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, “Ocak ayı beklenmemeli, Aralık bitmeden işlem tamamlanmalı. Çünkü 1 Ocak itibarıyla hem yasa devreye girecek hem de asgari ücret farkı yansıyacak” diyerek uyarıyor.

ERKEN DAVRANAN KAZANACAK

Emeklilik için borçlanma planı yapanlar açısından tablo net:

-Başvuru yapmak ücretsiz.

-Rakamlar 1 Ocak’tan itibaren artacak.

-Erken başvuran binlerce lira avantaj sağlayacak.

Uzmanlar, “Aralık bitmeden e-Devlet’ten başvuru yapanlar kazançlı çıkacak. Ocak’ta fiyatlar uçacak” diyerek vatandaşlara çağrıda bulunuyor.