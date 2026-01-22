Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl ocak ayında tahakkuk ettirilirken, vergi tutarları araçların yaşı, türü ve değerine göre belirleniyor. Ancak mevcut mevzuatta yer alan ve çoğu araç sahibinin bilmediği bir düzenleme, belirli şartları sağlayan mükelleflere daha düşük MTV ödeme hakkı tanıyor. Kasko sigortası değeri esas alınarak uygulanan bu yöntemle binlerce araç sahibi avantaj elde edebiliyor.

MTV SON ÖDEME TARİHİ 2 ŞUBAT

MTV, taşıtın kayıtlı olduğu vergi dairesi tarafından her yıl otomatik olarak tahakkuk ettiriliyor ve ayrıca tebliğ edilmiyor. Vergi, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödeniyor. 2026 yılı MTV’nin ilk taksit ödemeleri 1 Ocak’ta başlarken, son ödeme tarihi 2 Şubat 2026 olarak belirlendi.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Mevzuata göre, 1 Ocak 2018 tarihinden önce tescil edilmiş otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve motosiklet gibi (I/A) sayılı tarifede yer alan araçlar için özel bir uygulama bulunuyor. Bu araçların MTV tutarı, her yıl ocak ayında ilan edilen Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi’nde yer alan kasko bedelinin yüzde 5’ini aşıyorsa, araç sahibi bir alt MTV diliminden vergilendiriliyor.

DÜZENLEME BAZI ARAÇ GRUPLARI İÇİN GEÇERLİ

Bu uygulama sayesinde aynı yaş grubundaki araçlar için bir alt kademeye karşılık gelen vergi tutarı esas alınıyor. Ancak düzenleme yalnızca belirtilen araç grupları için geçerli olup, bunlar dışında kalan taşıtları kapsamıyor. Kasko değerinin tespitinde sigorta poliçesinde yazan bedel değil, resmi kasko değer listesinde yer alan tutar dikkate alınıyor. Araçtaki hasar durumu da kasko değerinin belirlenmesinde hesaba katılmıyor.

İNDİRİMDEN YARARLANMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Söz konusu indirimden yararlanmak isteyen araç sahiplerinin vergi dairesine başvuru yapması gerekiyor. Kasko Değer Listesi’nde yer alan araçlar için, “Kasko Sigortası Değeri Uygulaması Başvuru Formu” doldurularak doğrudan ilgili vergi dairesine müracaat edilebiliyor. Listede yer almayan araçlar için ise yetkili sigorta acenteleri aracılığıyla kasko değerine ilişkin belge temin ediliyor.

Başvurular yalnızca fiziki olarak değil, Dijital Vergi Dairesi üzerinden de yapılabiliyor. Vergi daireleri, sunulan bilgileri resmi kayıtlarla karşılaştırarak şartların sağlanması halinde MTV’yi alt dilime göre yeniden hesaplıyor. Böylece araç sahipleri, tamamen yasal bir yöntemle ve ek bir yükümlülük altına girmeden daha az MTV ödeme hakkı elde ediyor.