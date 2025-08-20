ABD merkezli elektrikli araç girişimi Fisker, 2020 yılında büyük vaatlerle sahneye çıktı. Şirket, yatırımcıların ilgisini çekmek için yüksek satış hedefleri açıkladı. 2025 yılına kadar yüz binlerce araç satmayı, Tesla’ya rakip olmayı ve otomotivde yeni bir devrim yaratmayı planlıyordu.

BİRDEN BİRE İŞLER TERSİNE DÖNDÜ

Fisker’in halka arz sürecinde açıkladığı planlar, gerçekte hiçbir zaman karşılığını bulamadı. 2020’de 10,4 milyar dolar gelir hedefi açıklayan şirket, 2023 yılı sonunda sadece 273 milyon dolar gelir elde edebildi. Dahası, aynı yıl 939 milyon dolar net zarar açıkladı.

Yatırımcıların güveni bir anda sarsıldı. Üretim sorunları, teslimat gecikmeleri ve en önemlisi batarya problemleri şirketin elini kolunu bağladı.

BATARYALAR ÇÖP OLDU

Elektrikli araçların kalbi olan bataryalarda yaşanan sıkıntılar, Fisker için adeta ölüm fermanı oldu. Şirketin geliştirdiği batarya sistemleri, vaat edilen menzil ve performansı sağlayamadı. Hatta bazı modellerde güvenlik ve dayanıklılık sorunları ortaya çıktı.

Kısacası, Fisker’in “devrimsel batarya teknolojisi” bir pazarlama sloganından öteye gidemedi. Bu da markayı tüketiciler nezdinde güvenilmez hale getirdi.

İFLAS HIZLA YAKALADI

2024 yılında tablo daha da kötüleşti. Borç yükü altında ezilen şirket, nakit akışını sürdüremez hale geldi. Fisker, nihayetinde iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldı. Bir zamanlar Tesla’nın en büyük rakibi olarak gösterilen marka, sessiz sedasız otomotiv tarihine gömüldü.

OFİSİ BOŞALTMADAN KAÇTILAR

California, La Palma’daki ofis, Fisker’in iflas sonrası derin bir kaosla yüzleştiğini gösteren gerçek bir “zaman kapsülü” oldu. Şirket çalışanlarının hiçbir şey almadan çekilmesi, ofisin tamamen dağınık bırakılmasıyla sonuçlandı. Landlord tarafından yapılan açıklamalara göre, ofiste kilden yapılmış, tam ölçekli model araç prototipleri, çeşitli otomotiv parçaları, EV bataryalar, tehlike arz eden atık içerikli yağ ve soğutucu tamburları gibi tehlikeli materyaller bırakıldı.

Fisker’in avukatları, bırakılan bu malzemelerin kime ait olduğundan emin olmadıklarını belirtirken; bazı varlıkları, mülkün kira sahibi tarafından Heritage Global Partners adlı bir müzayede firmasına satıldığını iddia ettiler.

OTOMOTİV DEVİ OLMA HAYALİ İFLASLA BİTTİ

Bataryalar çöp olunca dibe çakarak batan bir markanın yalnızca finansal değil, aynı zamanda operasyonel anlamda da ne kadar kontrolünü kaybettiğini ortaya koyuyor. Otomotiv devi olma hayaliyle sahnelenen bu çıkış, nihayetinde kilden model araçlar, geride bırakılan bataryalar ve tehlike oluşturan materyallerle sona erdi.