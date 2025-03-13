İspanyol bilim insanları tarafından bulunan ve 1,1 ila 1,4 milyon yıl öncesine ait olduğu belirtilen kalıntı bir yüz kemikleri fosili.

Bu zamana kadar Batı ve Orta Avrupa'daki en eski insan türünün 'Homo antecessor' (öncü insan) olduğu biliniyordu. Son kalıntının 'Homo affinis erectus' (dik insan) olarak sınıflandırılan yeni bir insan türüne ait olduğu düşünülüyor.

Bilim insanlarına göre kalıntı, erken Pleistosen döneminde Batı Avrupa'da en az iki türün bulunduğunun göstergesi.

Batı Avrupa'da insan yerleşimlerinin en eski kanıtı Atapuerca bölgesinde bulunmuştu.

860 bin yıl öncesine ait en eski fosiller, 1994 yazında Atapuerca'daki La Gran Dolina bölgesinde ortaya çıkarılmıştı.

'Homo antecessor'un altı bireyinin (iki çocuk, iki ergen ve iki yetişkin) kalıntılarının ortaya çıkarıldığı bu keşif, bilim insanlarınca 'tarihi' olarak nitelendirilmişti.

Avrasya'ya ilk kez en az 1,8 milyon yıl önce hominidlerin (büyük insansı maymunlar) yerleştiğine inanılıyor.