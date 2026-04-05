Arkeologlar Brandon Clifford ve Mark Agostini, yıllar süren sonar çalışmaları ve uzaktan algılama teknolojileri neticesinde ulaşılan enkazın, 18. yüzyılın en büyük korsanlık vakalarından birine konu olan gemiye ait olduğunu doğruladı. Hindistan'dan Portekiz'e gitmek üzere yola çıkan ancak Reunion Adası yakınlarında "Akbaba" lakaplı korsan Olivier Levasseur tarafından ele geçirilen geminin, yaklaşık 138 milyon dolar değerinde kargo taşıdığı tahmin ediliyor.

ELMAS, ZÜMRÜT VE YÜZLERCE DEĞERLİ TAŞLAR BULUNDU

Tarihi kayıtlara göre, 1721 yılında Goa Başpiskoposu ve Portekiz Genel Valisi ile birlikte yaklaşık 200 köleyi taşıyan gemi, fırtına nedeniyle ağır hasar görmüş haldeyken korsanların saldırısına uğradı. Direnişle karşılaşmadan gemiyi zapt eden Levasseur ve mürettebatı, enkazı Boraha Burnu (Île Sainte-Marie) açıklarına sürükledi. Geminin yükünde altın ve gümüş külçelerin yanı sıra madeni paralar, ipekler, elmas ve zümrüt gibi yüzlerce değerli taşın bulunduğu biliniyor.

3 BİN 300’DEN FAZLA ESER GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

Tarihi Gemi Enkazı Koruma Merkezi tarafından yayımlanan raporda, batık alanından çıkarılan objeler arasında Goa’dan getirildiği değerlendirilen dini figürler, Meryem Ana heykelleri ve Arapça yazıtlı çömlek parçalarının yer aldığı belirtildi. Deniz tabanındaki kum ve çamur tabakasının altında hala çok sayıda altın sikkenin gömülü olduğu ifade edilirken, hazinenin bir kısmının o dönemde korsanlar tarafından yağmalandığı veya fidye karşılığı Lizbon’a iade edildiği hatırlatıldı.

BÖLGEDE YENİ BATIKLAR OLABİLİR

Keşfi gerçekleştiren bilim heyeti, "Nossa Senhora do Cabo" enkazının bulunduğu bölgenin stratejik bir korsan rotası olduğunu ve aynı mevkide 10’a yakın farklı batık geminin daha bulunabileceğini öngörüyor. Öte yandan, gemide bulunan başpiskopos ve 200 kölenin akıbetine dair tarihi belgelerde net bir bilgiye rastlanmadığı, konuyla ilgili araştırmaların derinleştirileceği kaydedildi.