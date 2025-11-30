Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) kredilerinde yaşanan “risk sıçraması” dikkat çekici boyutlara ulaştı. Yılın üçüncü çeyreğinde KOBİ’lerde yakın izlemede bulunan kredilerin (2. grup) tahsili gecikmiş alacaklara (TGA) geçiş olasılığı yüzde 15’in üzerine çıkarak ilk çeyrekteki yüzde 7’lik seviyenin iki katını aştı. Bankalar, şirketlerin mali durumlarına göre değerlendirme yaparak, ödemesi gecikmesi bulunmadığı halde riskliliği artan kredileri yakın izleme sınıfına alabiliyor.

548 MİLYARI AŞTI

Bankacılık sektöründe toplam 548.5 milyar lira seviyesindeki batık kredilerin yüzde 34’ü KOBİ’lere ait. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme (BDDK), verilerine göre 21 Kasım itibarıyla KOBİ kredi borçları yıllık yüzde 47 artarak 5 trilyon 886.5 milyar liraya ulaştı. Merkez Bankası’nın Finansal İstikrar Raporu, bankacılık sektöründe genel aktif kalitesinin korunduğunu ancak bireysel ve KOBİ kredilerinde risklerin belirgin biçimde arttığını ortaya koydu. Rapora göre ticari kredi risk görünümünde KOBİ segmenti olumsuz ayrışırken, bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak artışında ihtiyaç kredileri ve bireysel kredi kartları öne çıkıyor.

SON DÖNEMDE HIZLANDI

Raporda ayrıca, KOBİ’lerin kullandığı kredilerin yakın izlemeye geçiş olasılığının da yüzde 5.1’e yükseldiği belirtildi; “Öncü bir gösterge olarak takip edilen kredi sınıfları arasındaki geçiş olasılıkları, KOBİ kredilerinde TGA’ya geçişlerin son dönemde hızlandığına işaret etmektedir” değerlendirmesi yer aldı.

KOBİ’de batık tutar 184.7 milyar TL

BDDK verilerine göre 21 Kasım haftasında KOBİ kredilerinde batık tutarı son bir yılda yüzde 132 artışla 79.7 milyar liradan 184 milyar 705 milyon liraya yükseldi. Batık KOBİ kredisinin 97.4 milyar lirası (%52’si) kamu bankalarına ait, 45.5 milyar lirası (%25’i) yabancı özel bankalara, 41.7 milyar lirası (%23) ise yerli özel bankalara ait.