Organize suç örgütü kurmak ve yönetmekten tutuklanan, itirafçı olunca serbest bırakılan Aziz İhsan Aktaş’a ait 23 şirketten 16’sına kayyum atandı. Ancak sevgilisi ve akrabaları üzerine kurulu şirketleri ile Cengiz ailesiyle ortak olduğu enerji ve akaryakıt devleri kayyum dışı bırakıldı.

İfadeleriyle CHP’li başkanları tutuklattıran Aktaş’a ait 16 şirket üzerine kayıtlı bulunan tüm mal varlıkları da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devroldu. TMSF’nin kayyum atadığı şirketlerin ise Aktaş’ın içini boşaltıp bazılarıyla ilgili iflas kararı aldığı atıl durumdaki şirketlerinden oluşması dikkat çekti. Ancak Aktaş’ın gelir getirisi yüksek, faaliyetlerini yürüttüğü kritik şirketlere kayyum uzanmadı. Söz konusu şirketlerin ortakları arasında iktidara yakın iş insanları yer alıyor.

HATIRLI ORTAKLIKLAR

Aziz İhsan Aktaş’ın kayyum atanmayan şirketlerinin bazıları sevgilisi, akrabası ve yakın çevresi üzerine kurulu olduğu, bazılarının da Cengiz ailesi ve iktidara yakın sermaye gruplarıyla ortak şirketler olduğu öğrenildi. Bunlardan biri İstanbul-Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu üzerindeki dünyanın üçüncü, Avrupa’nın ise en büyük 76 pompalık akaryakıt istasyonu ile hemen yanında inşaatı yükselen AVM’nin bağlı bulunduğu Elif-Güven Otoyol İşletmeleri Anonim Şirketine kayyum ataması yapılmaması dikkatlerden kaçmadı.

AKP’Lİ BAŞKANIN AKRABASI

Bu şirket resmi olarak Aziz İhsan Aktaş ile Erzurum’un Pasinler İlçesi eski AKP’li Belediye Başkanı Ahmet Dölekli’nin yakın akrabası Gürkan Dölekli’nin adına. Dölekli’nin Londra’da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile aynı fotoğraf karesinde yemek masasındaki fotoğrafları, abartılı ultra lüks yaşantısıyla ilgili kendi sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan ve iktidara yakınlığıyla bilinen Batmanlı iş insanı Selman Reşitoğlu tarafından paylaşılmıştı.

MASAK: MİLYARLIK ZARAR

Aktaş’a ait şirketlerin tamamı ile ilgili MASAK, hazırlamış olduğu ayrıntılı raporu soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Raporda, adı geçen şirketler üzerinden fesat karıştırılarak alınan ihalelerle kamu hazinesinin milyarlarca lira zarara uğratılarak Aziz İhsan Aktaş tarafından haksız kazanç sağlandığı bildirildi.

Akaryakıt istasyonu ve AVM’ye de dokunulmadı

Aktaş’ın, İstanbul TEM Otoyolu üzerindeki akaryakıt istasyonu ile hemen yanında inşaatı yükselen AVM’nin bağlı bulunduğu Elif-Güven Otoyol şirketine de dokunulmadı. Kayyum atanmayan bir diğer yüksek sermayeli şirket ise Perla Denizcilik Ticaret Anonim Şirketi. Bu şirket de yine Aziz İhsan Aktaş, Gürkan Dölekli ile Nurettin Cengiz’e ait. Ortaklıkları bulunan Perla Denizcilik, Kıbrıs başta olmak üzere gemilerle uluslar arası akaryakıt taşımacılığı ve ticareti yapıyor. Bu şirkete de TMSF tarafından herhangi bir kayyum ataması gerçekleştirilmedi.

TMSF’YE DEVREDİLMEYEN ŞİRKETLERDEN BAZILARI

AKP’nin kamp yaptığı otelin sahibiyle ortak

Aktaş itirafçı olduktan sonra Gürkan Dölekli de gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı. AKP kurmaylarının Ankara Kızılcahamam’da kamp yaptığı Eliz Otelin de sahibi olan Dölekli kamudan milyarlarca liralık yol ihalesi alan Güven Asfalt A.Ş’nin de sahibi. TEM Otoyolu üzerinde inşaatı süren AVM ile akaryakıt istasyonunun gayrı resmi ortaklarından biri de Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz’in kardeşi Nurettin Cengiz.

GAYRIRESMİ ORTAKLIK

Aktaş itirafçı olduktan sonra Cengiz’in akaryakıt istasyonuna gayrı resmi ortak olduğunu savcılık ifadesinde itiraf etmişti.

Kayyum atanmayan şirketler arasında gayrı meşru ilişki yaşadığı sevgilisi Gökçe Gökçe’ye ait İldeniz Organizasyon Ticaret Limited Şirketi de var. Yine Aktaş ile bağlantılı grup firma oldukları belirlenen Cihangir Mimarlık İnşaat Mühendislik Gayrımenkul İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, BİG Petrolcülük Anonim Şirketi, Sanart Restorasyon Proje İnşaat Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketine de kayyum atanmadı.