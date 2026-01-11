2024 sonunda 287.5 milyar TL olan batık kredi tutarı, 2025 sonunda 595.2 milyar TL’ye çıkarak bir yılda yüzde 107 arttı. Bu artış, son on yılın açık ara en sert yükselişi olarak kayda geçti. Geçmiş sıçrama dönemleriyle kıyaslandığında 2025 belirgin biçimde ayrıştı.

2018-2019 kur şoku döneminde batık krediler yıllık yüzde 59 artarken, 2023-2024’te artış yüzde 50 ile sınırlı kalmıştı. Daha önce ‘sert sıçrama’ olarak tanımlanan yıllarda bile yıllık artış yüzde 60 bandını aşmamıştı. Buna karşılık 2025’te batık kredi hacmi neredeyse ikiye katlandı. Uzmanlara göre bu tablo, parasal sıkılaşmanın kredi kanallarını keskin biçimde daraltması, yüksek faiz ortamında hanehalkı ve reel sektörde derinleşen nakit sıkışıklığı ile birlikte, uzun süredir ötelenen tahsilat sorunlarının aynı anda bilançolara yansımasının sonucu.

KARTLAR ÜÇ HANELİ PATLADI

2025’te ticari ve diğer kredilerde takipteki alacaklar 176.7 milyar TL’den 352.5 milyar TL’ye çıkarak yüzde 99.5 arttı. Tüketici kredilerinde batık tutarı 57 milyar TL’den 117.5 milyar TL’ye yükseldi; yıllık artış

yüzde 106.2 oldu. En sert bozulma ise bireysel kredi kartlarında yaşandı. Kart batıkları bir yılda 53.8 milyar TL’den 125.2 milyar TL’ye çıktı; artış oranı yüzde 132.6 ile tüm kalemler içinde zirveye ulaştı.