Anadolu’nun kadim kültüründe kuşaktan kuşağa aktarılan en yaygın inanışlardan biri, ceviz ağacının gölgesinde uyuyan kişilerin başlarına kötü şeyler geleceğidir. Yıllarca mistik hikayeler ve batıl inançlarla süslenen bu durumun arkasında, aslında tamamen bilimsel bir gerçek yatıyor. Uzmanlar uyardı: Ceviz ağacının altında uzun süre vakit geçirmek sanıldığı gibi doğaüstü güçlerle değil, ağacın salgıladığı gizemli bir gazla alakalı! Peki, ceviz ağacı neden insanı sersemletir? İşte o çarpıcı gerçek...

UĞURSUZLUK DEĞİL KİMYASALMIŞ

Halk arasında "ceviz ağacının altında uyuyan erken ölür" ya da "uğursuzluk getirir" şeklinde bilinen efsaneler, bilim dünyasının radarına takıldı. Yapılan araştırmalara göre, ceviz ağaçları yapıları gereği sülfür gazı salgılıyor.

Bu gazın en büyük özelliği ise havadaki diğer gazlardan çok daha ağır olması. Ağaçtan salınan sülfür gazı havaya karışmak yerine direkt olarak köklere, yani ağacın tam altına doğru çöküyor. Haliyle ceviz ağacının altında uzun süre oturan veya uyuyan kişiler bu gazı soludukları için yoğun bir sersemlik, baş ağrısı ve halsizlik hissetmeye başlıyor. Geçmişte nedeni anlaşılamayan bu sersemlik, günümüze kadar "uğursuzluk" efsanesi olarak ulaştı.

CEVİZ AĞACINDAKİ GİZLİ TEHLİKE

Ceviz ağacının altından uzak durulmasını gerektiren tek neden sülfür gazı değil. Uzmanlar, özellikle kronik rahatsızlığı ve alerjisi olanlar için kritik uyarılarda bulunuyor:

Zararlı Mikorganizmalar: Ceviz ağaçlarının kök ve gövde yapıları, nadiren de olsa bazı parazitleri barındırabilir. Ağacın dibinde uzun süre kalmak, bu parazitlere maruz kalma riskini artırabilir.

Polen Kabusu: Özellikle bahar aylarında çiçek açan ceviz ağaçları, yoğun polen üretir. Polen alerjisi veya astımı olan kişilerin bu dönemde ceviz ağacı altında vakit geçirmesi ciddi solunum sıkıntılarını tetikleyebilir.

100 YILLIK DOĞA MUCİZESİ

Sağlıklı bir ceviz ağacı, genetik özelliklerine ve çevre şartlarına bağlı olarak 100 yıl ve daha fazla yaşayabiliyor. Peki, insanı sersemleten bu gaz ağacın ömrünü nasıl etkiliyor?

Aslında her şey doğanın kusursuz dengesinin bir parçası. Ceviz ağacının salgıladığı sülfür bileşikleri, ağacın kendi kendini koruma mekanizmasıdır. Bu gaz topraktaki zararlı mikroorganizmaları ve böcekleri ağaçtan uzak tutar. Yararlı mikroorganizmaların ise çoğalmasını sağlayarak toprağı zenginleştirir.

Besin değeriyle tam bir şifa deposu olan ceviz, ağacının altında uzun süre kalınmadığı sürece insanlık için mucizevi bir kaynak olmaya devam ediyor. Anadolu efsaneleri bir kez daha bilimin ışığında aydınlanırken, bize sadece ceviz ağacının gölgesinden biraz "mesafeli" durmak kalıyor.