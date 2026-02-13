POLITICO'nun yaptığı bir ankete göre Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Batılı ülkeler, 3. Dünya Savaşı'nın son derece yakın olduğunu düşünüyor.

Amerikalı, Kanadalı, Fransız ve İngiliz katılımcılar önümüzdeki beş yıl içinde 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasını muhtemel görüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Fransa ve Almanya'da katılımcıların büyük çoğunluğu dünyanın daha tehlikeli hale geldiğini düşünüyor.

Anket sonuçları, dünyanın girdiği çatışmalarla dolu bu yeni dönemin hem demokratik hem de ekonomik endişeler yarattığını ortaya çıkardı. Batılı ülkelerin halklarını, savaş korkusu sardı.

BATIYI SAVAŞ KORKUSU SARDI

Anketi gerçekleştiren Public First şirketinin yöneticisi Seb Wride, Batı kamuoyunun barışçıl ve iyimser bir havadan, olası bir savaş hakkında endişe dolu bir tutuma geçtiğini ifade etti.

Wride, “Bir yıldan kısa bir süre içinde değişen bu tutumlar savaşın olası görüldüğü ve ittifakların istikrarsız olduğu daha güvensiz bir dünyaya doğru yaşanan dramatik kaymayı yansıtıyor” dedi.

Yeni bir küresel çatışma öngören insanların ranı Mart 2025'ten bu yana keskin bir artış gösteriyorç

İngiltere'de 2031 yılına kadar yeni bir dünya savaşının çıkacağını düşünenlerin oranı yüzde 30'dan yüzde 43'e yükseldi.

ABD'lilerin üzde 46'sı gelecek beş yıl içinde küresel bir savaşın çıkmasını muhtemel buluyor. Bununla birlikte ABD'li katılımcılar, ABD'nin 3. Dünya Savaşı'na girecek ilk ülkelerder biri olacağını düşünüyor. İngiltere ve Fransa bu sıralamada ABD'yi takip ediyor.

Ankete katılan beş ülke arasında sadece Almanya halkı genel olarak böyle bir savaşın çıkmayacağına inanıyor.

Anket sonuçlarını yorumlayan uzmanlar, NATO'nun nükleer güçleri olan ABD, İngiltere ve Fransa kamuoyunun savaşa hazır tavrının olumlu karşıladı.

Bu karşın ABD Başkanı Donald Trump'ın çizmeye çalıştığı "Barış Başkanı" imajına ABD halkı bile inanmadığı anlaşıldı.

ABD, ÇİN'DEN DAHA TEHLİKELİ OLDU

Batılı ülkelerde nükleer silah kullanımı korkusu ciddi bir boyuta ulaştı. ABD, İngiltere, Fransa ve Kanada'da her üç kişiden en az biri önümüzdeki beş yıl içinde bir nükleer silahın kullanılacağını düşünüyor.

'Kime karşı nükleer savaş verilecek' sorusuna ise en çok "Rusya" cevabı verildi. Ukrayna'da 4 yıldır savaşan Rusya, Avrupa barışı için en büyük tehdit olarak görülüyor.

Kanadalılar ise güvenlikleri için en büyük tehlikeyi Trump yönetimindeki Amerika olarak tanımlıyor. Fransa, Almanya ve İngiltere, Trump yönetimini en büyük ikinci tehdit olarak kabul ediyor.

Öyle ki, Avrupa ülkelerindeki katılımcılar ABD'yi Çin'den çok daha büyük bir risk kaynağı olarak görüyor.

Ukrayna'daki savaşın sona ermemesi ve ABD'nin Trump yönetiminde çeşitli bölgelerdeki askeri eylemleri bu risk algısını tetikliyor.

HALK SİLAH DEĞİL, LÜKS İSTİYOR

Savunma bütçelerinin artırılması fikri ilkesel olarak desteklense de maliyetler devreye girince bu destek hızla azalıyor.

POLITICO Anketi halkın askeri harcamalar için fedakarlık yapma konusundaki isteksizliğini gözler önüne serdi.

İngiltere, Fransa, Almanya ve Kanada'da savunma bütçelerinin artırılmasına yönelik destek borçlanma veya vergi artışı ihtimali belirdiğinde çöktü.

Durumu yorumlayan Wride, “Anketimiz savaşa dair artan endişenin liderlere savunma alanında yoğun harcama yapma yetkisi vermediğini gösteriyor. Seçmenler askeri güvenliği artırmak için gereken ödünleri vermeye artık daha az istekli. Avrupalı liderler ABD'ye güvenemedikleri ancak yerli yatırımları da artıramadıkları bir çıkmaza girdi. Yeni bir savaşın yaklaştığını hisseden dünya liderlerinin bu sorunu çözmesi için üzerlerindeki baskı her geçen gün artıyor" yorumunu yaptı.

Almanya ve Fransa kamuoyu savunma harcamaları konusunda geçen yıla göre çok daha isteksiz görünüyor.

Almanya'da savunma harcamaları dış yardımlardan sonra en az tercih edilen harcama alanı oldu. Avrupa Komisyonu tarafından gündeme getirilen ortak AB ordusu fikri ise halktan beklenen desteği görmedi.

Bu öneri Almanya'da yüzde 22 ve Fransa'da sadece yüzde 17 oranında destek buldu. Diğer yandan zorunlu askerlik hizmeti Almanya ve Fransa'da halkın yaklaşık yarısı tarafından destekleniyor.

Münih Güvenlik Konferansı öncesinde ortaya çıkan bu veriler NATO liderlerinin karşı karşıya olduğu zorlu tabloyu gözler önüne serdi.