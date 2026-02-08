Bugün özellikle Doğu Karadeniz'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışların, öğleden sonra Marmara'da şiddetini artırması bekleniyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli sağanak görülecek. Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Şırnak'ta ise yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.

Yurt genelinde yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Toroslar, Bolu, Sivas, Niğde ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Antalya'nın doğusu, Mersin'in batısı, Hatay, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Tunceli, Muş, Siirt ve çevresinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan eğimli kesimlerinde ise çığ tehlikesi ihtimali olduğu belirtiliyor.

ANİ SEL, SU BASKINI, YILDIRIM VE HORTUM UYARISI

Uzmanlar, ani sel, su baskını, yıldırım, yer yer dolu ve kıyı kesimlerde hortum riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın güney yönlerden 50-70 kilometre hıza ulaşarak kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Doğu bölgelerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görülebileceği, yüksek kesimlerde ise çığ tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve kar örtüsü yüksek alanlarında riskin devam ettiği ifade ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da ise yer yer toz taşınımı görülebilir.

BAZI BÖLGELERDE ŞİMDİDEN HİSSEDİLİYOR

Yağışların etkisi bazı bölgelerde şimdiden hissedilmeye başladı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sağanak ve dağlardaki karların erimesi nedeniyle İnözü ve Süvari çayları taştı. Antalya'nın Alanya ilçesinde ise gece boyunca süren yağış, kırsal mahalleleri birbirine bağlayan yollarda hasara yol açtı ve su seviyesinin yükselmesine neden oldu.

Meteoroloji'nin haftalık değerlendirmesine göre, yeni haftada ülke genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Batı ve iç kesimlerde sağanak, doğuda ise kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.