Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyü yakınlarında, Mehmet Şanlı’nın kullandığı 72 EK 339 plakalı hafif ticari araca, uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri olay yerinde yapılan incelemede araçta bulunan Mehmet Şanlı ve eşi Takibe ile çocukları Elanur ve Akıncan Şanlı’nın yaşamlarını yitirdiklerini belirledi.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşamını yitirenlerin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından Mehmet Şanlı ve eşi Takibe ile çocukları Elanur ve Akıncan Şanlı’nın cansız bedenleri yakınlarına teslim edildi. Buradan alınan Takibe Şanlı’nın cenazesi Batman merkezde, Mehmet Şanlı ve çocukları ise Eskihamur köyünde, yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Öte yandan, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltılara ilişkin Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "14.09.2025 günü saat 22.55 sıralarında Beşiri ilçemiz Eskihamur köyü yolunda seyir hâlinde olan araca düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olayın şüphelisi 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Olayın aydınlatılmasına yönelik devam eden çalışmalar neticesinde, saldırı olayı ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 20 şüpheli şahıs daha yakalanarak gözaltına alınmış olup, gözaltına alınan toplam şüpheli sayısı 24 olmuştur" ifadelerini kullanıldı.



KATLİAMIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI



Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, saldırıya uğrayan Şanlı ailesinin, gözaltına alınan şüphelilerin bulunduğu aile ile arazi anlaşmazlığı yaşadığı ve iki aile arasında geçmişte 'kız kaçırma' nedeniyle bir husumet oluştuğu öğrenildi.