Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Sason Kaymakamlığı ve belediyenin desteğiyle düzenlenen festivale Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason Kaymakamı Furkan Başar, Belediye Başkanı İrfan Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

1 KG SASON BALI 340 BİN LİRAYA SATILDI

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Halk oyunları ekibinin gösterisiyle renklenen festivalde çeşitli yarışmalar düzenlendi, dereceye girenlere ödüller verildi. Açık artırmada 1 kilogram Sason balı, iş insanı Mehmet Kandemir tarafından 340 bin liraya satın alındı.

Vali Ekrem Canalp, beraberindeki heyetle birlikte yöresel lezzetlerin yer aldığı stantları gezdi. Katılımcılara bal, ceviz, çilek ve cevizli sucuk ikram edildi. Festival, şarkıcı Manuş Baba’nın konseriyle sona erdi.

Festivalde konuşan Vali Canalp, “Geçen yıl merkezdeki festivallerimizi 1,5 milyon insan ziyaret etti. Bu festivaller hem Batman’ı hem de ilçelerimizi tanıtmaya yarıyor. Ayrıca yerel ürünleri Türkiye’nin dört bir yanından gelen insanlara tanıtma imkânı sağlıyor” dedi.

İş insanı Mehmet Kandemir ise Sason’daki bal üreticilerine destek olmak için balı satın aldığını belirterek, “Her yıl Sason’da bal açık artırma ile satılıyor. 1 kilogram balı 340 bin TL’ye aldık. Çok kaliteli bir bal olduğu için katkı sunmak istedik. Sason balının kalitesi her geçen yıl artıyor, değerine değer katıyor” dedi.