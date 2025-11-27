Ürdün'de yeni evlenen bir kadın, kocasını tanıdıkça tuhaf bulduğu takıntısı yüzünden evden kaçıp baba evine döndü; mahkemeye gidip boşanma davası açtı...

Ukrayna basınından Blik'te yer alan habere göre bir gece uykusundan uyanan kadın, eşini salonun ortasında 'Batman' filmiyle özdeşleşen karakterin kıyafetleriyle buldu. Adam filmdeki kahramanın ses tonunu taklit ederek konuşuyor, defalarca uyarılmasına rağmen kostümü çıkarmayı ise net bir şekilde reddediyordu.

"GİZLİ GÖREVE ÇIKMAM GEREKİYOR"

Genç adam geceleri Batman kostümüyle evden çıkıyor ve çıkarken eşine, "göğe Batman sinyali verildiğini" gördüğünü; "gizli göreve çıkması gerektiğini" ve "şehrin kendisini beklediğini" söylüyordu. Bu gibi olaylardan sonra sabrı tükenen kadın önce baba evine döndü, ardından da boşanma davası açtı.

Ürdün basınında olay büyük ilgi görürken; kadının açtığı dava süreci ise henüz sonuçlanmadı.