Eintracht Frankfurt’un Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Avrupa kupalarında 9 farklı takımın formasıyla sahaya çıkarak rekor kırdı.
Ara transfer döneminde Galatasaray’dan Eintracht Frankfurt’a transfer olan Batshuayi, Alman ekibinin Ajax ile oynadığı maçta oyuna dahil olarak önemli bir başarıya imza attı.
ANELKA'NIN REKORU KIRILDI
31 yaşındaki forvet, 9 farklı takım ile Avrupa kupalarında maça çıkan ilk futbolcu olarak Nicolas Anelka’yı geride bıraktı.
Batshuayi; Standard Liege, Marsilya, Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Eintracht Frankfurt formalarıyla Avrupa sahnesinde çıktığı 79 maçta 24 gol kaydetti.
Belçikalı yıldız, Süper Lig kariyerine Beşiktaş ile adım attı. Ardından Fenerbahçe forması giyen Batshuayi, burada iki sezon geçirdikten sonra sezon başında Galatasaray’a transfer olmuştu. Ara transferde ise Almanya’nın yolunu tutarak Eintracht Frankfurt’a imza attı.