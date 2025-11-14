Diyarbakır’da bebeğini boğup cesedini üç gün evde tutan, ardından hastaneye giderek “Emzirirken boğuldu” diyerek işlediği cinayeti gizlemeye çalışan anne Emine Göçlü’ye verilen müebbet hapis cezasını Yargıtay oy birliğiyle onadı.

BEBEĞİN NEFES BORUSU VE GENZİNDE BATTANİYE TÜYLERİ TESPİT EDİLDİ

ATK raporuna göre, bebeğin genzinde ve nefes borusunda battaniye tüyleri tespit edilince annenin bebeğin ağzını battaniye ile kapatarak boğduğu tespit edildi. Akıl ve ruh sağlığının yerinde olmadığını ileri süren annenin sağlıklı olduğu ve işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama kapasitesinin geliştiğine dikkat çekildi.

Çınar İlçesinde özel bir hastanede erkek bir bebek dünyaya getirdikten 3 gün sonra ağzına battaniye kapatarak boğduğu için müebbet hapis cezasıyla cezalandırılan Emine Göçlü’ye verilen mahkûmiyet kararını Yargıtay 1. Ceza Dairesi esastan inceledi Yargıtay, annenin gebe kaldığını fark edince aile meclisi kararıyla töre cinayetine kurban gidebileceği korkusuyla Diyarbakır’daki özel bir hastaneye gizlice yatış yaparak doğum yaptıktan sonra kuzeninin kiraladığı evde kalmaya başladığını belirtti.

Kadının 4 gün sonra doğum yaptığı hastaneye geri giderek elinde battaniyeye sarılı bebeğin cesediyle, “Bebeğim emzirirken nefessiz kaldı, boğuldu” demesi üzerine hastane doktorunun durumdan şüphelenmesi üzerine olayın açığa çıktığına vurgu yapıldı.

Otopsi ve Adli Tıp Kurumu raporuna göre, bebeğin ağız bölgesinde kuru kan, nefes borusu ve genzinde battaniye tüyleri tespit edilince ağzına bası sonucu nefessiz bırakılıp boğulduğunun altını çizen Yargıtay, annenin, “Psikolojim bozuktu, onu emzirirken uyuyakalmışım. Uyandığımda hareketsizdi. Salladım, ses vermeyince boğulduğunu fark ettim” savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu, yerel mahkeme ile istinaf mahkemesinin verdiği müebbet hapis kararında isabetsizlik olmadığı kaydedildi.

Yargıtay kadının yargılama aşamasında akıl ve ruh sağlığının yerinde olmadığını belirtmesi üzerine sevk edildiği Adi Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesince alınan rapora göre, akıl sağlığının yerinde olduğu, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabilecek düzeyde yeteneklerinin geliştiği ve cezai ehliyetinin tam olduğu dikkate alındığında, bebeğin sırtından bacağına kadar morluklar, ağız ve burun çevresinde kuru kan izleri olduğu vurgulandı. Her ne kadar sanık anne Emine Göçlü’nün, “Emzirirken öldü” demiş olsa da, ölü lekeleri ve katılığının başladığı nazara alındığında ölüm olayının geriye dönük 72 saat içinde gerçekleştiği vurgulandı.

DELİLLER ANNEYİ DOĞRULAMADI

Yargıtay annenin sıcağı sıcağına alınan ilk ifadesinde, bebeğini battaniye ile boğduğunu itiraf ettiğini, ancak yerel mahkeme huzurundaki “Boğuldu” ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu gerekçesiyle verilen mahkûmiyet kararının yerinde olduğunu, hukuka aykırılık bulunmadığı için temyiz başvurusunun esastan reddine oy birliğiyle karar verildi.

Anne Emine Göçlü olay sonrası sıcağı sıcağına alınan polis ifadesinde bebeği boğduğunu şu şekilde itiraf etmişti:

“Özel hastanede doğum yaptım, aynı gün taburcu oldum. Bebek gayet sağlıklıydı. Gece acıkınca önce emzirdim, sonra da üşümesin diye üzerine örttüğüm battaniyeyi sıkıca ağzına bastırıp nefes almasını engelledim. Ağlama sesi kesilince öldüğünü anladım. Ailemizin vereceği tepkiden korktuğum için bir anlık sinirle boğdum. Çok pişman oldum. Üç gün boyunca bebeğimle birlikte kaldım. Onu kucakladım, yıkadım, sevdim ve beşiğine bıraktım. Kuzenim eve geldiğinde ona emzirirken boğulduğunu söyledim. Bana kızdı. Sonra ‘Götürüp mezarlığa gömelim’ dedi. Kabul etmedim. Eşim kayıt açtıralım diyerek beni hastaneye götürünce olay ortaya çıktı. Ablam beni arayıp ailelerin birbirine girdiğini, hele hamile kalırsam ölümle sonuçlanacak büyük olaylar çıkacağını söyleyince çok korktum.”