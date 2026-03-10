Survivor finalinde birlikte yarışan Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıççı arasında yaşanan son gelişmeler dikkat çekti. Kılıççı’nın uyuşturucu testi pozitif çıkmasının ardından Karacakaya, ünlü ismi sosyal medyada takipten çıkararak sürpriz bir hamle yaptı. Ayrıca Adem Kılıççı ilk kez açıklamalarda bulundu.

ADEM KILIÇÇI'DAN İLK AÇIKLAMA

Kılıççı, çıkan haberler ve iddialarla ilgili olarak kamuoyuna açıklama yaptı:

“Hayatımda hiç görmediğim pek çok etken maddeden bahseden bir gazetecinin haberini alarak gerçekmiş gibi paylaşılması bana yapılan büyük bir itibar suikastidir. Gerçek bilgilere doğru gazetecilerden ve doğru platformlardan ulaşabilirsiniz. İlk görevim tam teşekküllü bir hastaneye gidip kan, idrar ve saç analizi testi yapıp bu testleri sizinle paylaşmak olacaktır. Süreçte değil, yolun sonunda görüşeceğiz. Saygılar...”

KARACAKAYA'NIN TAKİBİ BIRAKMASI ŞAŞIRTTI

Batuhan Karacakaya’nın Adem Kılıççı’yı takipten çıkarması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve Survivor takipçileri arasında konuşulan bir hamle oldu.