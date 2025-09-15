Başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere eski Sovyet coğrafyasının Türkiye’deki ticari ayağı olan ve milyarlarca dolarlık iş hacminin döndüğü Laleli ve Merter ayakta kalabilmek için savaş rüzgarlarının dinmesini bekliyor. Türkiye’deki yüksek kira ve maliyetler özellikle Laleli’de uzun yılardır faaliyet gösteren işletmeleri göçe zorlarken Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Gıyasettin Eyüpkoca, işletmelerin yüzde 20’sinin kepenk indirdiğini aktardı.

Bir kısmının tamamen piyasadan çekildiği bir kısmının ise sadece online kanala döndüğü bu işletmeler için Rusya pazarının büyük önem taşıdığını aktaran Eyüpkoca, “Rusya öksürdüğünde Rusya’dan kopan cumhuriyetler sıtma oluyor. Bu ülkelerde perakende tüketimi yüzde 60 düştü. Laleli’de yüzde 20 doluluk kaybı var. Eskiden kapanmalardan sonra hemen yerine yenisi geliyordu. Ama şimdi işletmeler önünü göremediğin için savaşı kestiremediği için bir bekleyiş var” diye konuştu.

SAVAŞ BİTMEZSE BAVULLAR BİTECEK

Özellikle Laleli Bölgesi’nin 50-55 ülkeden alıcıları ağırladığını ancak pazarda aslan payının Rusya’ya ait olduğunu söyleyen Eyüpkoca, “Savaşın bitmesi lazım. Savaş bitmezse bu bölgeler bitmez ama Rusya coğrafyasını elinizde tutmadığınız zaman geri kalanı ile sizin bütün Laleli’yi Osmanbey’i, Merter’i ayakta tutmanız mümkün değil” değerlendirmesini yaptı. Pek çok işletmenin pazarları elinde tutabilmek için online kanallara yöneldiğini aktaran Eyüpkoca, “Kapatan bir kısmı fiziki ortam kaybolduğu için deposundan satışlara devam ediyor ama yarısı yine işsizlikten kapatıyor. İş olmadığı zaman hiç kira vermeseniz de külfet” ifadelerini kullandı.

Hazır giyimin son kalesi

Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği (MESİAD) Gürbüz Oruç, 5 ay öncesine kadar Merter’de de boş dükkan olmadığını ancak yüksek kiralar altında ezilenlerin sayısı çok olmasa da dükkanları boşalttığını aktardı. “Merter hazır giyimin tek kalesi durumunda. Biz de burayı korumak için kaybetmemek için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz Kiralarımız dolar bazlı. Kira artışlarımız dolar bazında yüzde 20 olmuştur ama işler geri giderken genel giderler arttı. Bütün giderler artınca kira artışı çok hissediliyor” diye konuşan Oruç, TL bazında kira maliyetlerinin çok yükseldiğini söyledi.

3.5 milyar dolar kayıt altına alındı

Son dönemlerde online ticaretle devam eden satışlar ve kart kullanımı ile bavul ticaretinin merkezlerinde de kayıtlı ticareti artırdığını kaydeden Gürbüz Oruç, 10 bin işletmenin 6 milyar dolar civarında olan ticaret hacminin daha önce 1 milyar dolar olan kayıtlı kısmının artışa geçtiğini aktardı. Oruç son 5 yılda kayıtlı oranın yüzde 60’a geldiğini ve 3.5 milyar doların kayıt altına alındığını söyledi.