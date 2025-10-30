Almanya Başbakanı Merz, eşi Charlotte ve 4-5 kişiden oluşan ekibi ile Alman Ordusu’nun malı olan ve tüm politikacıların resmi görev için kullandığı uçağa binerek Türkiye’ye geldi.

GAZETECİLER KENDİ BİLET PARALARINI ÖDEDİ

Uçakta Merz’e eşlik etmek isteyen gazeteciler, kendi bilet paralarını ödedi.

MERZ EŞYALARINI KENDİ TAŞIDI

Tek bir bedava yolcunun alınmadığı resmi uçuşla Ankara’ya gelen Merz, uçağa binerken ve inerken kendi çantasını, bilgisayarını, elbiselerini ve dosyalarını kendi taşıdı. Bir şirketin CEO’su ya da iş insanı gibi uçağı binen Merz’e, hakim olan eşi Charlotte Merz de eşlik etti.

EŞİ İLE SAMİMİYET MESAJI

Merz’in eşi, 6 aylık dönemde kocası ile çoğu ziyaretlere katılmadı. Yeni Papa’nın göreve başlaması ve Kanada’daki G7 zirvesi dışında Charlotte Merz, ziyaretlerde pek yer almadı. Ancak bu kez Türkiye’ye birlikte gitme kararı verdi.

Alman basını bu kararla Merz’in, hem Türkiye’ye samimi bir hava götürdüğünü, hem de çağdaş- eğitimli kadın profilini ön plana çıkardığını yazdı.

Merz ile Erdoğan görüşmesinde şu konular ele alınacak:

KAÇAK TÜRK VE SURİYELİLER: Almanya’ya yasa dışı yollarla giren ve iltica talepleri reddedilen 22 bin 560 Türk ile Türkiye üzerinden giden Suriyeli, Afgan veya diğer kaçakların Türkiye’ye daha hızlı iadesi. Almanya, Türkiye ile imzalanan Geri Kabul Anlaşması’nın daha net ve hızlı uygulanmasını isteyecek.

AB GÜVENLİK FONU’NA KATILIM: Türkiye, AB’nin ortak silah tedariki için oluşturduğu 150 milyar Euro’luk "SAFE" adlı AB programına katılmak istiyor. Ancak Yunanistan bunu veto ediyor.

Merz ile bu konu gündeme gelecek ve Türkiye’nin özellikle Kıbrıs’ta adımlar atarak Yunanistan’ın inadını kırmaya yardımcı olması istenebilecek.

GAZZE’DEKİ ATEŞKES KONUSU: Burada sağlanan ateşkes çok kırılgan. Almanya, Türkiye’nin Gazze’deki etkisini biliyor ve Erdoğan’ın özellikle Hamas’a olan etkisinden yararlanmak istiyor. Erdoğan’ın Hamas’la olan bu ilişkisi, terör örgütünün silahsızlandırılmasını da hedefleyen anlaşmanın ikinci aşamasını gerçekleştirebilir.

UKRAYNA SAVAŞINDA ARABULUCULUK: Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna ile konuşabiliyor olması, barış çabalarına katkı sağlayabilir. Merz bu durumdan yararlanmak istiyor. Aylardır herkes Trump’ın bu konuda neler yaptığını izlerken, Almanya artık, Trump tarafından bir çözüm üretilemeyeceğini gördüğü için, bu konuda etkin rol oynamayı da arzuluyor. Türkiye ile birlikte burada yeni bir pencere açılabilecek.