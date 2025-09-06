Havaalanlarında her gün milyonlarca valiz, karmaşık otomasyon sistemleri tarafından taranarak doğru uçağa yönlendiriliyor. Ancak yolcuların yaptığı bazı küçük hatalar, bu sistemlerin işleyişini sekteye uğratabiliyor. İşte bir uzmanın gözünden, kaçınmanız gereken o kritik hatalar:

1. En büyük hata: Bavula renkli kurdele veya aksesuar bağlamak

Bavulunuzu diğerlerinden ayırmak için mantıklı bir çözüm gibi görünse de, saplara bağlanan kurdeleler, etiketler veya fiyonklar, bagaj tarama sensörlerinin kafasını karıştırabilir veya bant sistemlerine takılabilir.

Dublin Havalimanı'nda görevli bir personel, durumu şöyle açıklıyor: "Bir valiz, üzerindeki bu tür aksesuarlar nedeniyle otomatik olarak taranamadığında, sistemden reddedilir. Bu durumda valizin manuel olarak kontrol edilmesi gerekir ki bu da uçağa zamanında yetişememesi riskini doğurur."

2. Şaşırtıcı güvenlik riski: Badem ezmesi

Valizinize badem ezmesi (marzipan) koymak da başınıza dert açabilir. Görevli, badem ezmesinin yoğunluğunun, güvenlik tarama cihazlarında bazı patlayıcı maddelere benzediğini belirtiyor. Bu durum, çantanızın ek kontrollere tabi tutulmasına ve hatta uçağa bindikten sonra anonsla çağrılıp bagaj kontrolüne götürülmenize neden olabilir.

3. Gereksiz kafa karışıklığı: Eski uçuş etiketleri

Valizinizin üzerinde geçmiş seyahatlerden kalma eski barkodlu etiketleri bırakmak, otomatik tarayıcıların yanlış barkodu okumasına ve valizinizi tamamen farklı bir uçağa veya şehre yönlendirmesine neden olabilir. Her uçuştan önce eski etiketleri tamamen söktüğünüzden emin olun.

4. Hasarı önlemenin yolu: Tekerlekler yukarı

Bagaj görevlisinin bir diğer önemli tavsiyesi de, valizinizi check-in bankosundaki banda bırakırken tekerlekleri yukarı bakacak şekilde yerleştirmeniz. Valizlerin en kolay hasar alan kısımlarından biri olan tekerlekler, bu şekilde yerleştirildiğinde bant sistemlerinde takılma ve kırılma riskine karşı daha korunaklı olur.