En etkili yöntemlerden biri buhar desteğiyle ısıtmaktır. Pidenin üstüne elinizle su serptikten sonra, temiz bir fırça ile yüzeyi nemlendirebilirsiniz. Ardından pideyi yağlı kağıda sarıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 5–7 dakika bekletin. Bu yöntemle pidenin dışı çıtır kalırken içi pamuk gibi yumuşayacaktır.

Fırın kullanmak istemeyenler için tava yöntemi de oldukça pratik. Yapışmaz tavayı kısık ateşte ısıtıp, pidenin altına birkaç damla su serptikten sonra kapağı kapatın. Kapağın altında oluşan buhar, pidenin içinin yumuşamasını sağlar. Yaklaşık 3–4 dakika sonra pide eski tazeliğine kavuşur. Servis öncesi birkaç saniye açıkta bekletmek, dışının da ideal kıvamda olmasını sağlar.

Daha hızlı bir yöntem arayanlar için mikrodalga ideal. Pideyi hafifçe nemlendirdikten sonra üzerine nemli bir bez örtün. Mikrodalgayı orta ayarda açın ve 20–30 saniye ısıtın. Bu kısa süreli ısıtma pidenin lastik gibi olmasını önler ve nemli bez sayesinde nem dengeli şekilde yayılır. Pideyi mikrodalgadan çıkardıktan sonra hemen tüketmek en iyisidir.

Bu üç yöntem, bayat pidenin geri kazanılmasını sağlayarak israfı önlemeye yardımcı olur ve sofralarda taze pide keyfinin devam etmesini sağlar.