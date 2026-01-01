Korkunç saldırı, Almanya’nın Düsseldorf kentinde, Hollanda’da ömür boyu hapis cezası alan uyuşturucu baronu Hüseyin Baybaşin için düzenlenen eylem sonrası silahlı saldırı yaşandı.

Hollanda Başkonsolosluğu önündeki protestonun ardından Baybaşin’in yeğeni, Abdullah Baybaşin’in oğlu Çağdaş Baybaşin, aracının içindeyken kimliği belirsiz iki kişinin açtığı ateşle vuruldu.

10 EL ATEŞ ETTİLER

Tabancadan çıkan 10 mermiden 4’ünün isabet ettiği Çağdaş Baybaşin ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Hüseyin Baybaşin, cezaevinden yaptığı açıklamada, “Bunun cevabını vereceğim” ifadelerini kullandı.

Baybaşin, saldırıyı “aşağılık, haince ve kalleşçe” olarak nitelendirerek, failler kim olursa olsun karşılığını bizzat vereceğini söyledi.

Sosyal medyada özellikle Instagram’da aktif olan, paylaşımlarında lüks yaşamıyla öne çıkan Çağdaş Baybaşin’in, saldırı öncesinde herhangi bir gizlilik ya da güvenlik önlemi almadığı belirtildi.

BAYBAŞİNLER

Saldırıya uğrayan Çağdaş Baybaşin’in babası Abdullah Baybaşin de 2006 yılında İngiltere’de uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak 2010 yılında temyiz kararıyla serbest bırakılarak Türkiye’ye dönmüştü.