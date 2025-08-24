BAYBURT BELEDİYE BŞK.

BAYBURT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

Madde 1-

1. Belediyemiz Meclisinin 10.09.2024 tarih ve 355 sayılı kararı ve Belediyemiz Encümeninin 22.08.2025 tarih ve 223 sayılı kararlarına istinaden Mülkiyeti Belediyemize ait Gençosman Mahallesi ada: 791 parsel: 18 B blok 10.katta bulunan 80 bağımsız bölüm numaralı 377,42 m²(brüt) dubleks dairenin satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacak olup 3.maddede detayları belirtilmiştir.

2. Belediyemiz Meclisinin 11.03.2025 tarih ve 119 sayılı kararı ve Belediyemiz Encümeninin 05.05.2025 tarih ve 97 sayılı kararlarına istinaden Mülkiyeti Belediyemize ait Gençosman Mahallesi ada: 1295 parsel:1 de bulunan 26 nolu dükkân vasıflı taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacak olup 3.maddede detayları belirtilmiştir.

3. Belediyemiz Meclisinin 11.03.2025 tarih ve 116 sayılı kararı ve Belediyemiz Encümeninin 22.08.2025 tarih ve 221 sayılı kararlarına istinaden Mülkiyeti Belediyemize ait Zahit Mah. Ada:407 Parsel:7 de bulunan 1.789,56 m² arsanın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacak olup 4.maddede detayları belirtilmiştir.

4. Belediyemiz Meclisinin 13.05.2025 tarih ve 194 sayılı kararı ve Belediyemiz Encümeninin 22.08.2025 tarih ve 222 sayılı kararlarına istinaden Mülkiyeti Belediyemize ait Tuzcuzade Mahallesi ada: 1402 parsel: 5 de bulunan 2.000,00 m² arsanın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacak olup 4.maddede detayları belirtilmiştir.

5. Belediyemiz Meclisinin 04.07.2025 tarih ve 244 sayılı kararı ve Belediyemiz Encümeninin 11.07.2025 tarih ve 182 sayılı kararlarına istinaden Mülkiyeti Belediyemize ait Şeyhhayran Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Şehit Nusret Parkı bitişiğinde bulunan Bay-Bayan Wc işletmesinin 1 yıllık kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacak olup 5.maddede detayları belirtilmiştir.

6. Belediyemiz Meclisinin 04.08.2024 tarih ve 312 sayılı kararı ve Belediyemiz Encümeninin 13.09.2024 tarih ve 239 sayılı kararlarına istinaden Mülkiyeti Belediyemize ait Dar gelirliler Başbakanlık Toki Konutları ada: 988, Parsel: 10 da bulunan 84 m2 alanındaki Market İşletmesinin 5 yıllığına kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacak olup 5.maddede detayları belirtilmiştir.

Madde 2- İhaleler 05.09.2025 Cuma günü saat:15:00 da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda yapılacak olup detayları aşağıda belirtilmiştir.

Madde 3- Satılacak Olan Dubleks Daire Ve Dükkânın Muhammen Bedeli ve Geçici Teminatı:



S.

N Mevki

Cinsi

Ada

Parsel

BLOK

KAT B.B NO m2 MUHAMMEN SATIŞ

BEDELİ Geçici Teminat

Bedeli İhale Doküman Bedeli 1 GENÇOSMAN Mahallesi DUBLEKS DAİRE 791 18 B 10 80 377,42 6.000.000,00 TL 180.000,00.-TL 1.000,00 TL 2 GENÇOSMAN Mahallesi Dükkân 1295 1 ---- ---- 24 64,60 1.292.000,00 TL 258.400,00 -TL 1.000,00 TL

Madde 4- Satılacak Olan Arsaların Muhammen Bedeli ve Geçici Teminatı:



S.

N Mevki

Cinsi

Ada

Parsel m2 MUHAMMEN SATIŞ

BEDELİ Geçici Teminat

Bedeli İhale Doküman Bedeli 1 Zahit MAHALLESİ Arsa 407 7 1.789,56 10.500.000,00 TL 315.000,00.-TL 1.000,00 TL 2 Tuzcuzade MAHALLESİ Arsa 1402 5 2.000,00 6.400.000,00 TL 192.000,00.-TL 1.000,00 TL

Madde 5- Kiraya verilecek gayrimenkullerin Muhammen Bedeli ve Geçici Teminatı:



S.N Mevki

Cinsi

m2 1 Yıllık Muhammen KDV. Hariç Kira Bedeli Geçici Teminat

Bedeli Kira

Süresi İhale Doküman Bedeli

1. Şeyhhayran Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Şehit Nusret Parkı içi bay-bayan wc. Bay-Bayan Wc ------ 57.500,00 TL+KDV 1.725,00 TL 1 YIL 1.000,00 TL 2. Dar Gelirler Toki Konutları Ada:988 Parsel:10 Da Bulunan Market Market 84 50.000,00 TL+KDV 1.500,00 TL 5 YIL 1.000,00 TL

Madde 6 – Satış ihalesi olacak Dubleks daire, Dükkân ve arsaların ihale bedeli ve ihale bedelleri üzerinden hesaplanan damga vergileri peşin tahsil edilecektir.



Madde 7- Kiralama ihalesi yapılacak yerlerin 1.yılına ait ihale bedeli, ihale bedelinin KDV si, %6 kesin teminatı ve damga vergileri sözleşme imzalanmadan önce peşin tahsil edilir.



Madde 8- Teklifler Aşağıdaki belgeleri İhtiva Edecektir.

a) Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler.

Tebligat Adres Beyanı İhaleye İştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname. Belediyemize borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı. Şartname alındı makbuzu. Yer Gördü Belgesi İhalelerden yasaklılık durum formu Geçici Teminat dekontu. Nüfus cüzdan fotokopisi İkametgâh ilmühaberi İmza Sirküleri (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi) Vekâleten ihaleye gireceklerden vekâletname. (Noter onaylı)

b) Tüzel Kişilik İçin Gerekli belgeler.

Tebligat Adres Beyanı İhaleye iştirak edecek olan tüzel kişilik tarafından her sayfası ayrı, ayrı imzalanmış şartname. Tüzel kişiliğin Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı. Şartname alındı makbuzu. Geçici teminat dekontu. Yer Gördü Belgesi İhalelerden yasaklılık durum formu Tüzel kişiliğe ait Ticari Sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği. Tüzel kişiliği kayıtlı olduğu Ticaret odası veya benzeri oda kayıt belgesi ‘’ ihalenin yapıldığı yıla ait ‘’Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir. Tüzel kişilik adına yetki belgesi ve imza sirküsü (Noter onaylı) Tüzel kişiliğin vergi mükellefi olduğuna dair belge. Yetkilinin kimlik fotokopisi. Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye girecek olanlardan vekâletname. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık, Sözleşmesi verirler ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri vasıtasıyla imzalarlar)



Madde 9- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.



Madde 10- İhale Dosyaları 05.09.2025 Cuma günü Saat: 12:00 kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. İhale dosyası ihale son dosya teslim saatine kadar idareye ulaşmayan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.



Madde 11- İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale doküman bedelini ödeyerek şartname almak zorundadır. İhale doküman bedelleri her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve ihale doküman bedellerini Belediyemiz veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. İştirakçilerin ihaleye gireceği satış İhalesi için şartname alması ve dosya oluşturması gerekmektedir.



İlanen duyurulur.







