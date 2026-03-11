Bayern Munich, Atalanta deplasmanında adeta şov yaptı. UEFA Champions League son 16 turu ilk maçında Alman devi, rakibini 6-1 mağlup ederek rövanş öncesinde büyük bir avantaj elde etti.

İtalya’da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Bayern Münih, ilk düdükten itibaren oyunun kontrolünü eline aldı. Konuk ekibin gollerini 12. dakikada Josip Stanisic, 22 ve 64. dakikalarda Michael Olise, 25. dakikada Serge Gnabry, 52. dakikada Nicolas Jackson ve 67. dakikada Jamal Musiala kaydetti.

Ev sahibi Atalanta’nın tek golü ise uzatma anlarında, 90+3. dakikada Mario Pasalic’ten geldi.

Bu sonuçla Bayern Münih, rövanş karşılaşması öncesinde tur kapısını ardına kadar araladı. İki ekip arasındaki ikinci mücadele 18 Mart Çarşamba günü Almanya’da, Allianz Arena’da oynanacak.