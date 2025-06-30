2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu maçında Brezilya ekibi Flamengo'yu 4-2 mağlup eden Alman temsilcisi Bayern Münih, çeyrek finale yükseldi.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Erick Pulgar kendi kalesine, 9. ve 73. dakikalarda Harry Kane ve 41. dakikada Leon Goretzka kaydetti. Flamengo'nun golleri ise 33. dakikada Gerson ve 55. dakikada penaltıdan Jorginho'dan geldi.

Bu sonunun ardından çeyrek finale adını yazdıran Bayern Münih, PSG'nin rakibi oldu. Flamengo ise 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na veda etti.

Öte yandan Galatasaray ile sözleşme imzalayan Leroy Sane, 59. dakikada Kingsley Coman'ın yerine oyuna dahil olarak Bayern Münih formasını son kez giydi.