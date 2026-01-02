Transfer döneminin açılmasıyla birlikte iddialar da art arda geliyor…. Alman basınına göre Victor Osimhen, İngiliz bir menajer aracılığıyla Bayern Münih'e önerildi. Bayern cephesinden bu girişime net bir yanıt geldi. Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, mevcut kadro planlamasında Victor Osimhen'e ihtiyaç duymadıklarını ifade etti.

Eberl'in, kulübün forvet hattında şu an için herhangi bir değişiklik düşünmediğini açıkça dile getirdiği belirtildi.

HARRY KANE GİDERSE...

Osimhen transferinin ancak Harry Kane'in sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılmak istemesi durumunda gündeme gelebileceği aktarıldı. Ancak İngiliz yıldızın kulüpte mutlu olduğu ve böyle bir ayrılığın düşük ihtimal olarak değerlendirildiği kaydedildi.