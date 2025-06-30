Baykar, Piaggio Aerospace'in satın alma sürecini bugün İtalya'da düzenlenen imza töreniyle resmen tamamladı.
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı'nın 27 Aralık 2024’te verdiği onayla başlayan süreç, İtalya Başbakanlık Ofisi'nin "Golden Power" düzenlemesi kapsamında verdiği onayla nihayete erdi.
İtalya'da düzenlenen törene İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Piaggio Aerospace'ten sorumlu olağanüstü komiserler Carmelo Cosentino, Vincenzo Nicastro ve Gianpaolo Davide Rossetti katıldı.
Devir işlemi İtalya'da Piaggio Aerospace'in 140 yıllık mirasını geleceğe taşıyacak yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.