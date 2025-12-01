Bayrak'la İHA üretimi anlaşması yapan Ukrayna, benzer bir anlaşmayı şimdi de Norveç ile imzaladı.

Türkiye'den İHA üretimi hakkında incelikler öğrenen Ukrayna, şimdi savaşla test edilmiş hünerlerini İskandinav ülkesi için sergileyecek.

Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şimal ve Norveç Savunma Bakanı Tore Onşuus Sandvik, 30 Kasım'da anlaşmayı imzaladı.

Şimal'ın Telegram üzerinde yaptığı açıklamaya göre, ortaklıkla birlikte ilk üretim hattı kurulacak. Bu hattın zamanla genişletilmesi planlıyor.

TÜRKİYE MODELİ, NORVEÇ'DE KULLANILIYOR

Şimal, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, “Bu anlaşma, savunma kapasitemizi artırmamızı ve Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmemizi sağlayacak önemli bir adımdır” dedi.

Ukrayna ve NATO üyesi Norveç karşılıklı İHA üretimine 2026 yılında başlayacak. Avrupa'nın en çok bombalanan ülkesi, şimdi Avrupa ve NATO'nun cephane üreticisine dönüşüyor.

Ancak Ukrayna'nın savaşla yıpranmış şehirleri, seri üretime geçemiyor. Sürekli devam eden Rus saldırıları Kiev'de kurulması planlanan Baykar fabrikasını da hedef almıştı.

Ukrayna, ürettiği İHA'ların büyük bir kısmını savaş alanlarındaki sığınaklarda üretiyor. Diğer kısmını ise bombalardan korunan ancak ulaşımı zor olan yer altı fabrikalarında üretiyor.

Fabrika, 28 Ağustos günü Rusya tarafından vurulmuştu ve ağır hassar görmüştü. Buna karşılık Ukrayna'lı İHA pilotları ve mühendisleri Baykar'da eğitim almaya ve destek sunmaya devam ediyor.

Bu sebeple Ukrayna, savaş sırasında sürekli olarak test edilmiş İHA teknolojisini Norveç'e sağlayarak, zengin İskandinav ülkesinin altyapısıyla üretimi hızlandırıyor. İki ülke de ölümcül İHA'ları elde ediyor.