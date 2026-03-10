Herkes onu bayrak asan dayı olarak tanıyor ama onun adı Salih Tahtalıoğlu. İşte o meşhur balkondayız. Gene aynı T-Shirt üstünde. Son yaşananlardan sonra bu geleneği bozmadı ve balkonuna bayrak asan dayı İspanya bayrağını balkonuna astı.

Salih Tahtalıoğlu SÖZCÜ TV Muhabiri Gamze Elçi ile beraber balkonuna bir kez daha bayrak astı. Tahtalıoğlu şu ifadeleri kullandı:

'MESAFE UZAK KARDEŞLİĞİMİZ YAKIN'

"- Bayrak sevgimiz insan sevgimiz devam etsin. Savaşa hayır diyelim hep beraber kardeşlik olsun. Şu anda SÖZCÜ TV ekranında balkonumuzda her iki bayrağı da asıyoruz. Türkiye ile İspanya aramızdaki mesafe uzak olsa da kardeşliğimiz yakın. İnsanları seviyoruz. Akdeniz insanlarıyız. İnsanımızı seviyoruz, sayıyoruz, savaşa karşıyız."

'ÜNLÜ OLDUKTAN İKİ SENE SONRA HABERİM OLDU'

- Bir terör olayı sonrası bayrağımızı astı ve sonra ünlü olduk gittik. Benim iki sene sonra haberim oldu ünlü olduğumdan. 12 Mart 1961 Balıkesir Dursunbey doğumluyum. Emekliyim evde oturuyorum. Belediyeden emekliyim. 25 sene belediyede çalıştım 2015'te emekli oldum.