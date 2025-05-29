2018 yılından bu yana her Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere yapılan bayram ikramiyesi ödemeleri, bu yıl da gündemdeki yerini koruyor. Ramazan Bayramı’nda 4 bin TL olarak hesaplara yatırılan ikramiyenin ardından gözler şimdi Kurban Bayramı ödemelerine çevrildi. Milyonlarca emeklinin beklediği ödeme tarihi açıklandı.

Emekli vatandaşların bayram hazırlıklarını kolaylaştırmak ve ekonomik yüklerini hafifletmek amacıyla yılda iki kez yapılan bayram ikramiyeleri, bu yıl da bayramdan önceki hafta hesaplara geçecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 16 milyon emekli ve hak sahibine Kurban Bayramı ikramiyesi olarak toplam 57,4 milyar TL ödeme yapacak.

Bayram ikramiyesi uygulaması ilk olarak 2018 yılında başlamış ve o dönem kişi başı 1.000 TL olarak belirlenmişti. Sonraki yıllarda kademeli olarak artırılan bu tutar, 2024 yılında 4 bin TL’ye ulaşmış durumda. Bu kapsamda SGK, 2018 ile 2024 yılları arasında toplamda 252,1 milyar TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirdi.

İKRAMİYE NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK?

Yeniçağ'da yer alan habere göre, Kurban Bayramı’nın 6 Haziran’da başlayacak olması nedeniyle, ikramiye ödemelerinin 3-5 Haziran tarihleri arasında, yani bayramdan önceki hafta pazartesi günü ile arefe günü arasında hesaplara yatırılması planlanıyor.

Emekliler, bu ödemeyle birlikte hem bayram ihtiyaçlarını karşılamayı hem de ekonomik olarak biraz nefes almayı hedefliyor.