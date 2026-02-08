SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 12.19 oranında maaş zammı aldı. En düşük emekli aylığı ise 20 bin liraya yükseltildi. Milyonlar bu kez de bayram ikramiyesi hakkında gelecek haberleri bekliyor. Halen 4 bin lira olarak ödenen emekli bayram ikramiyeleri için Ankara’da çeşitli artış senaryoları gündemde. Bu kapsamda ikramiyelerin Ankara kulislerinde 5 bin ile 5 bin 500 lirada kalacağı da iddialar arasında yer alıyor. Çalışma Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik ise emeklinin bayram ikramiyesinin en az 17.407 TL olması gerektiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Çelik, “AKP, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liradan 5 bin liraya çıkması için hazırlık yapıyormuş” cümlesini kullandı ve “Oysa en az 17 bin 406 TL olması gerekiyor” dedi.

2018’İ HATIRLATTI

“2018’de emekli bayram ikramiyesi uygulaması başladığında asgari ücret 1.603 TL, bayram ikramiyesi 1.000 TL idi” ifadelerini kullanan Çelik, “2018’de emekli bayram ikramiyesi asgari ücretin yüzde 62’siydi! Şu anda asgari ücretin yüzde 62’si 17 bin 407 TL yapıyor. AKP, emekliye bir kazık da bayram ikramiyesinden atacak” dedi.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş’ın da aktardığı bilgilere göre; ekonomi yönetiminin 5 bin TL önerisine karşılık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın inisiyatifiyle rakamın 6 bin TL’ye kadar çıkabilir. Karakaş, “Bir maaş ikramiye bekleyenleri kandırmaya gerek yok, masada 5-6 bin TL bandı var” ifadelerini kullanması da dikkat çekti.

‘Aylıklar şimdiden enflasyona yenildi’

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Öztürk, “20 bin liranın yüzde 5’i bin liradır. Verdikleri zam da zaten o kadar civarındaydı. Daha emeklinin maaşına yansımadan enflasyonla parayı geri aldılar” dedi. İYİ Parti Isparta İl Başkanlığı’nın düzenlediği İstişare Toplantısı’na katılan Öztürk, “5 yıl önce en düşük emekli maaşı alan kişi sayısı yaklaşık 1 milyon 300 bindi, şu anda 4 milyon 900 bin. 20 bin 100 ya da 20 bin 300 lira alan emekliye verdikleri zam yansımadı bile. Kök maaşlarda yapılmayan yansımalar her geçen gün bu makası da daraltmakta ve iç huzuru da bozmakta” diye konuştu.